Англія

22-річний футболіст продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.

Дюжон Стерлінг близький до переходу в Сток Сіті, повідомляє Давид Орнштейн.

За інформацією журналіста, 22-річний захисник проходить медичний огляд у складі "гончарів".

На Стерлінга претендувало ряд клубів в Англії та за кордоном, але він і керівництво Челсі вирішили, що найкращим рішенням буде продовження кар'єри у Сток Сіті.

Минулого сезону Стерлінг провів 25 матчів за Блекпул у всіх турнірах: на його рахунку дві жовті картки.