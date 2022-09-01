22-річний футболіст продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.
ДЮЖОН СТЕРЛІНГ, GETTY IMAGES
01 вересня 2022, 11:35
Дюжон Стерлінг близький до переходу в Сток Сіті, повідомляє Давид Орнштейн.
За інформацією журналіста, 22-річний захисник проходить медичний огляд у складі "гончарів".
На Стерлінга претендувало ряд клубів в Англії та за кордоном, але він і керівництво Челсі вирішили, що найкращим рішенням буде продовження кар'єри у Сток Сіті.
Минулого сезону Стерлінг провів 25 матчів за Блекпул у всіх турнірах: на його рахунку дві жовті картки.