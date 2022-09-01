Англія

Нападник прокоментував приєднання до англійського колективу.

Англійський Манчестер Юнайтед нещодавно оголосив про придбання бразильського нападника Антоні в амстердамського Аякса за 100 млн євро відступних.

Перспективний новачок уже встиг дати свій перший коментар у статусі гравця "Червоних дияволів".

"Приєднатися до одного з найвідоміших клубів у світі — це неймовірний момент у моїй кар'єрі. Я вдячний усім, хто вірив у мене, особливо моїй родині, усім моїм тренерам і товаришам по команді, тому що без них я не зміг би сюди потрапити.

Гра під керівництвом Еріка тен Гага в Аяксі була ідеальною для мене та мого розвитку. Його стиль футболу та тренерської роботи відкриває в мені найкращі якості, і я в захваті від того, що він розповів мені про свої плани та амбіції в Манчестері.

Мій досвід виступів у Аяксі був фантастичним, і я завжди буду вдячний за довіру, яку клуб мені надавав. Але тепер я готовий до наступного випробування, і я не можу дочекатися, щоб приєднатися до моїх нових товаришів по команді та зіграти свою роль в успіху Манчестер Юнайтед", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 1 вересня, новий клуб Антоні буде грати гостьовий матч проти Лестера в рамках заключного поєдинку п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги. Початок о 22:00.