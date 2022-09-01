Англія

Англійський клуб оголосив про багатомільйонне придбання.

Англійський Манчестер Юнайтед відверто розчаровував власних фанатів своїми виступами на початку нового сезону, тож керівництво "Червоних дияволів" було змушено звернутись до трансферного ринку в пошуках підсилення для кадрової обойми команди Еріка тен Гага.

У підсумку, представники Великого Манчестера зійшлись із керманичем на тому, що їм потрібен колишній підопічний нідерландського фахівця часів його роботи в Аяксі бразильський нападник Антоні.

"Божі сини" не хотіли відпускати свого провідного виконавця задарма, тож Юнайтед зрештою довелось залучити божевільні 100 млн євро задля його придбання.

І ось, у останній день цьогорічної літньої трансферної кампанії Манчестер Юнайтед може офіційно оголосити про своє коштовне придбання.

Контракт із 22-річним виконавцем було підписано до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

На його рахунку 31 гол та 27 гольових передачі у 134 матчах на професійному рівні в складах Аяксу та бразильського Сан-Паулу, а також два чемпіонські титули Ередивізі та "золота" медаль літніх Олімпійських ігор-2020.