30-річний футболіст не змінить клуб до закриття трансферного вікна.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
01 вересня 2022, 17:45
Неймар не залишить ПСЖ, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.
Наприкінці літа почали з'являтися чутки, що Челсі може зробити пропозицію бразильському футболісту, оскільки гра "синіх" в атаці залишає бажати кращого.
Проте, як повідомляє Фолк, пропозицій від Челсі так і не було. Власне, 30-річний футболіст залишиться у ПСЖ цього сезону як мінімум.
Нагадаємо, що контракт Неймара із ПСЖ розрахований ще на три роки з опцією продовження на один сезон.