Англія

30-річний футболіст не змінить клуб до закриття трансферного вікна.

Неймар не залишить ПСЖ, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

Наприкінці літа почали з'являтися чутки, що Челсі може зробити пропозицію бразильському футболісту, оскільки гра "синіх" в атаці залишає бажати кращого.

Проте, як повідомляє Фолк, пропозицій від Челсі так і не було. Власне, 30-річний футболіст залишиться у ПСЖ цього сезону як мінімум.

Нагадаємо, що контракт Неймара із ПСЖ розрахований ще на три роки з опцією продовження на один сезон.