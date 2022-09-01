Неймар не залишить ПСЖ, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

Наприкінці літа почали з'являтися чутки, що Челсі може зробити пропозицію бразильському футболісту, оскільки гра "синіх" в атаці залишає бажати кращого.

Проте, як повідомляє Фолк, пропозицій від Челсі так і не було. Власне, 30-річний футболіст залишиться у ПСЖ цього сезону як мінімум.

Нагадаємо, що контракт Неймара із ПСЖ розрахований ще на три роки з опцією продовження на один сезон.