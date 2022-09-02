Англія

До лав "св'ятих" приєднається віце-чемпіон світу.

Саутгемптон на офіційних джерелах клубу повідомив про підписання контракту із Дує Чалета-Царом.

Хорватський захисник перейшов з Марселя та підписав зі "св'ятими" угоду на чотири роки.

Чалета-Цар перебрався до "провансальців" влітку 2018 року після чемпіонату світу, де разом зі збірною Хорватії завоював срібні медалі того мундіалю.

За чотири сезони він провів 130 поєдинків за ОМ в усіх турнірах.

Дує має замінити польського центрбека Яна Беднарека, котрий відправився у Астон Віллу в рамах оренди з "сотона".