Англія

Цього сезону португальський хавбек проведе у Франції.

Центральний півзахисник Евертона Андре Гомеш продовжить кар'єру в Ліллі, де працюватиме під керівництвом свого співвітчизника Паулу Фонсеки.

Як повідомляє офіційний сайт "ірисок", 29-річний португалець приєднався до нового клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2023 року

Минулого сезону Андре Гомеш відіграв 19 поєдинків, у яких відзначився голом та двома результативними передачами.

В Ліллі португалець стане заміною для Ренату Санчеша, який влітку приєднаявся до ПСЖ.