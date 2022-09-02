Англія

"Павичі" солідно посилилися перед новим сезоном.

Лідс у соцмережах клубу повідомив, що підписав контракт із талановитим італійцем Вілфрідом Ньонто.

Гравець перейшов до "павичів" з лав швейцарського чемпіона — Цюриха.

Контракт із Ньонто підписано до літа 2027 року, а Цюрих отримає за гравця 4,5 млн євро.

Вілфрід є вихованец міланського Інтера, проте жодного разу не зіграв за основну команду "нерадзуррі".

Зато на повну розкрився у Швейцарії, де став повноцінним лідером атак симпатичного колективу Андре Брайтенрайтера (10+5) та допоміг йому стати чемпіоном країни.

Вдалі виступи за клуб не лишили без уваги у збірній Італії — Роберто Манчіні викликав юнака на поєдинки Лігі Націй, де він встановив новий віковий рекорд, ставши наймолодшим автором голу в історії "скуадри адзурри" у матч проти Німеччини (2:5).