Англія

Валлійський вінгер посилив одного з новачків АПЛ.

Атакуючий півзахисник Лідс Юнайтед Деніел Джеймс продовжить кар'єру в лондонському Фулгемі.

Як повідомляє офіційний сайт "павичів", 24-річний валлієць приєднався до нового клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2023 року

Минулого сезону Джеймс провів за Лідс 37 поєдинків, у яких відзначився чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.

Влітку минулого року "павичі" підписали валлійського вінгера, заплативши Манчестер Юнайтед 29 мільйонів євро.