Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани.

Незважаючи на тільки-тільки проведені командами матчі в mid-week, на цих вихідних ми також не залишимося без англійського футболу та будемо стежити за поєдинками в рамках шостого туру АПЛ.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні протистояння у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей поєдинок викликає інтерес більше через свій історичний підтекст та наявність статусу принципового територіального дербі, а не через перспективу побачити на полі конкурентоспроможну боротьбу. Зараз Евертон абсолютно не вражає своєю грою, але на це є причина – величезний лазарет, який ще й позбавив "ірисок" ключового номінального центрфорварда. Наразі роль головного голеодора у команді Френка Лемпарда лягла на плечі Ентоні Гордона, голи якого у двох останніх зустрічах із міцними Лідсом та Брентфордом допомогли Евертону здобути два нічийні результати за ігрової переваги суперників.

Але чи буде цього достатньо Евертону проти суперника вищого рівня, як Ліверпуль? З одного боку, "ірискам" катастрофічно бракує кількості небезпечних моментів. З іншого боку, у хлопців із "червоного Мерсісайду" також є ціла низка травм, але при цьому на стиль футболу колективу Юргена Клоппа це ніяк не вплинуло. Ліверпуль як зберігав контроль над м'ячем, так і продовжує це робити, адаптуючись до сьогоднішніх обставин. Та й загалом, якщо поглянути на список травмованих, то на тлі Евертона у Ліверпуля кадрових проблем взагалі немає. Важко уявити, що "іриски" у такому стані можуть стати серйозною опозицією для своїх сусідів в їхній майбутній зустрічі, навіть враховуючи майбутній стартовий матч Ліверпуля у Лізі чемпіонів проти Наполі та необхідність в певній ротації складу.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 7,89. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,39.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковські, Миколенко — Макніл, Гує, Онана, Івобі, Гордон — Мопе

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цимікас — Карвалью, Фабіньо, Мілнер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас

Не зіграють: Годфрі, Дукуре, Калверт-Льюїн, Міна, Таунсенд, Холгейт — Жота, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен, Ремзі

Під питанням: ... — Келлехер, Тіаго

прогноз 0:2

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем поки що приємно дивує після свого повернення до англійської Прем'єр-ліги. Де потрібно – підопічні Марку Сілви готові зіграти другим номером та шукати свої моменти для голу у помилках суперників. Якщо вимагає ситуація, "дачники" готові взяти ситуацію під свій контроль, хоча в більшості випадків новачок АПЛ не прагне володіти м'ячем більшу частину часу. Головне завдання Фулгема — набирати очки за будь-яку ціну, з чим клуб на даний момент чудово справляється як для аутсайдера напередодні старту сезону.

У минулому турі Тоттенгем уже зустрічався з лондонською командою, яка всіх своїх результатів останніх років досягла саме за рахунок гри другим номером на швидких контратаках. Вест Гем будував досить щільну оборону, дозволив "шпорам" утримати в себе м'яч, але при цьому не дозволяв робити це хоч трохи продуктивно. Фулгем може спробувати повторити проти Тоттенгема стратегію "молотобійців" , яка посеред тижня принесла їм нічию, хоча цілком могла і перемогу.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 7,04. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Лангле — Доерті, Біссума, Хейб'єрг, Сессеньйон — Кулушевські, Кейн, Рішарлісон

Фулгем: Лено — Мбабу, Адерабійо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья, А. Перейра — Кордоба-Рід, Мітрович, Кебано

Не зіграють: Бентанкур, Ромеро, Хіль — ...

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:1

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Представниками ще одного лондонського дербі у ці вихідні в рамках шостого туру АПЛ стануть Челсі та Вест Гем. Останнім часом "молотобійці" не були простим суперником для підопічних Томаса Тухеля. Чого чекати зараз – дуже непросте питання. Челсі перебуває в стані перезавантаження через низку кадрових змін у складі, тому "сині" абсолютно непередбачувані та можуть з тріском провалювати матчі, як було з Лідсом і Саутгемптоном у минулому турі.

Вест Гем, у свою чергу, після невдалого старту сезону з точки зору результатів, схоже, зараз починає поступово набирати обертів і маленькими кроками повертатися на більш звичне для себе місце в першій десятці турнірної таблиці. Але і тренерський штаб Челсі, напевно, має зробити висновки після останнього провалу з Саутгемптоном, який, до слава, багато в чому стилістично схожий на "молотобійців".

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6,38. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,58.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Менді — Фофана, Кулібалі, Тіаго Сілва — Джеймс, Галлахер, Жоржиньо, Кукурелья — Стерлінг, Маунт — Гаверц

Вест Гем: Фабінські — Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл, Емерсон — Пакета, Райс, Соучек — Боуен, Антоніо

Не зіграють: Алонсо, Канте — Агуерд

Під питанням: ... — Бен Джонсон, Доусон

прогноз 2:2

НЕДІЛЯ, 4 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо між собою грають Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал, у голові одразу з'являються асоціації з багаторічним тренерським протистоянням сера Алекса Фергюсона та мсьє Арсена Венгера. Ці клуби часто порівнюють, адже після виходу на пенсію своїх іменитих фахівців обидві команди й близько не наблизилися до здобутків минулого.

Наразі "каноніри" під керівництвом Мікеля Артети виходять на фінішну пряму у будівництві свого молодого проєкту в Арсеналі, демонструючи на старті сезону як успішні результати, так і симпатичну комбінаційну гру, що базується на домінуванні та володінні м'ячем. У МЮ цей процес тільки починається — команда навчається і адаптується до вимог нового головного тренара Еріка тен Гага, при цьому готова жертвувати видовищністю заради позитивного результату.

Зрозуміло, що на папері Арсенал саме зараз знаходиться на іншому рівні (все-так п'ять перемог в п'яти стартових матчах АПЛ ми давно не бачили від "канонірів", але Манчестер Юнайтед може зачепитися за позитивний результат, скориставшись відсутністю в обоймі "канонірів" через травми ключового опорника Томаса Партея та його бекапа Мохамеда Ельнені. Та й чинник домашньої арени у таких важливих поєдинках не можна ігнорувати.

За версією компанії GG.bet, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,67, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,63. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро Мартінес, Маласія — Мактоміней, Каземіро, Фернандеш — Санчо, Рашфорд, Еланга

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Тірні — Джака, Вайт, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Вільямс, Марсьяль, Пел'їстрі — Ельнені, Нелсон, Партей

Під питанням: ... — Зінченко

прогноз 1:2

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. БРЕНТФОРД КОМЬЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Володар призу глядацьких симпатій минулого сезону зійдеться в очному протистоянні з улюбленцем уболівальників позаминулої кампанії АПЛ. Як Брентфорд, так і Лідс можуть здивувати, але при цьому їхня нестабільність у результатах є досить звичним явищем.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Гікі, Занка, Мі, Генрі — Єнсен, Янельт, Дасілва — Мбемо, Тоуні, Вісса

Лідс Юнайтед: Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк — Кліх, Адамс, Ааронсон — Сіністерра, Родріго Морено, Гаррісон

прогноз 1:1

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вулвергемптон вміє "сушити" матчі, але вже не перший сезон має проблеми з реалізацією моментів. Саутгемптон традиційно досить непоганий на стартових відрізках кампаній АПЛ, але на довгій дистанції "святим" ніколи не вдається уникнути проблем. Є відчуття, що в цьому матчі на перший план вийде силовий футбол із великою кількістю боротьби, але малою кількістю голів (або взагалі їхньою відсутністю).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінс, Кілман, Аїт-Нурі — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Гедеш, Каладжич, Нету

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Кочап, Салісу, Перро — Ворд-Праус, Діалло, Арібо — Ельюнуссі, Че Адамс, А. Армстронг

прогноз 0:0

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Битва головних аутсайдерів Прем'єр-ліги, в якій за нинішніх обставин з урахуванням звільнення Скотта Паркера з посади головного тренера Борнмута невелику перевагу я віддав би Ноттінгему. При цьому не забуваємо, що "лісники" фактично зібрали нову команду, тому їхній найближчий місяць — суцільна непередбачуваність.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Ворролл, С. Кук, МакКенна — Неко Вільямс, Єйтс, Фройлер, Тоффоло — Лінгард, Бреннан Джонсон — Авонії

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Келлі, Земура - Таверньє, Лерма, Л. Кук, Крісті — Мур, Соланке

прогноз 1:0

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цікаве протистояння двох міцних, досить амбітних та приблизно однакових за силою команд. Тут чаша терезів може схилитися в будь-який бік, а може в результаті й залишитися на одному рівні. Але зазначимо, що втрати "сорок" через травми набагато суттєвіші з точки зору впливу на гру команд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт — Віллок, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Фрейзер

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд — Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп, Дукуре, Езе — Олісе, Матета, Заха

прогноз 1:1

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ХУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зараз Стівен Джеррард перебуває в тому положенні, що абсолютно кожен матч може стати для нього останнім головним тренером Астон Вілли. Бірмінгемці мають лише 3 перемоги в останніх 16 матчах АПЛ при 10 поразках, а зараз йде на 19-му місці в турнірній таблиці. Якщо в майбутньому поєдинку Вілла здобуде проти такого Сіті з таким Ерлінгом Голандом хоч би нічию — це вже можна вважати дивом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Камара, Дуглас Луїс — Бейлі, Воткінс, Коутіньо

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунс, Діаш, Канселу — Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Фоден

прогноз 0:3

НЕДІЛЯ, 4 ВЕРЕСНЯ, 16:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На старті сезону Лестер після себе не залишає жодних приємних вражень, за винятком індивідуального рівня парочки виконавців. Брайтон йде четвертим, "лисиці" – останніми. Фаворит більш ніж очевидний.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Лемпті, Мак Аллістер, Кайседо, Грос, Еступіньян — Велбек, Троссар

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Голл — Меддісон, Варді, Барнс