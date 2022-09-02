Англія

"Каноніри" підходять до матчу не в оптимальному стані.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийме лондонський Арсенал.

У гостей серйозні проблеми із кадрами перед поєдинком, адже гру можуть пропустити п'ять футболістів.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко знову пропустить через проблему з коліном.

"На жаль, з Алексом Зінченком все ще не так добре, він пропустив дві гри і поки що не міг тренуватися з командою.

Рамсдейла та Едегора оцінюють, ми побачимо більше завтра. Сподіваюся, вони зможуть тренуватися з командою.

Томас Парті і Мохамед Ельнені також вибули з гри", — розповів Артета прес-служба Арсенала.

Нагадаємо, що матч МЮ — Арсенал розпочнеться четвертого вересня Початок гри — о 18:30 за київським часом.