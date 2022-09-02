Англія

Тренер розповів про підписання нових гравців.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував трансферу кампанію клубу.

"Давайте візьмемо Джуда Спенса. Це чудовий перспективний гравець. Але якщо ми говоримо про те, щоб бути конкурентоспроможними, про бажання перемагати, то нам потрібні інші трансфери. Це має бути зрозумілим, щоб не виникло плутанини. Хочу, щоб мене зрозуміли у цьому питанні.

Щоб бути топ-клубом, боротися за титул АПЛ і за місце в Лізі чемпіонів, потрібно як мінімум ще три трансферні вікна, щоб стати кращими і бути на тому ж рівні, що й інші клуби.

Я впевнений, що ми йдемо правильним шляхом, оскільки клуб може вкладати гроші. У той же час, потрібно бути реалістами: є клуби, які можуть інвестувати одні гроші, а є клуби, які можуть інвестувати інші гроші. Через цей аспект шлях виглядає важким", — заявив Конте.

Нагадаємо, що у минуле трансферне вікно Тоттенгем виклав на трансфери майже 170 мільйонів євро, підписавши вісьмох новачків.