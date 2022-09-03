Англія

Вихованець клубу залишається вірним основній команді.

Упродовж майже всієї своєї професійної кар’єри англійський центральний півзахисник атакувального плану Мейсон Маунт перебуває в системі лондонського Челсі, вихованцем якого й є.

Його чинна угода з клубом розрахована до 2024 року, проте вже зараз "сині" можуть із упевненістю казати про те, що будуть будувати команду довкола 23-річного виконавця й набагато довше.

Саме тому "пенсіонери" сілі за стіл перемовин із представниками футболіста під час літнього трансферного вікна, яке нещодавно добігло кінця.

У підсумку, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє про те, що Маунт погодився з умовами нової угоди, що її запропонував Челсі, і вже найближчим часом підпише контракт строком до 2028 року.

У цьому сезоні на рахунку Мейсона п’ять появ на полі, тоді як у попередньому сезоні він забив 13 голів та віддав 16 гольових передач у 53 матчах.