Англія

Команди у принциповому поєдинку не виявили переможця.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон в мерсісайдському дербі приймав Ліверпуль.

У першому таймі вболівальники на Гудісон Парк побачили досить рівну гру з декількома небезпечними моментами у обох колективів.

Саме через це головний тренер гостей Юрген Клопп вирішив одразу підсилити лінію атаки, випустивши Фірміно.

На 69 хвилині забив Евертон. Мопе бив по воротах, але вдало зіграв Коуді та відправив м'яч у сітку. Але рефері, за допомогою VAR, гол відмінив.

Евертон — Ліверпуль 0:0

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Девіс (Гує, 61), Онана, Івобі — Гордон (Макніл, 82), Грей — Мопе.

Ліверпуль: Аліссон — Цімікас (Робертсон, 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Мілнер, 59) — Карвалью (Фірміно, 46), Фабіньо, Елліотт (Елліотт, 80) — Діас, Салах — Нуньєс (Жота, 80).

Попередження: Онана, Ван Дейк, Фабіньо, Пікфорд