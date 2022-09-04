Англія

Football.ua представляє анонс матчу шостого туру розіграшу чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів. В останньому матчі шостого туру національної першості в очному протистоянні на полі стадіону Олд Траффорд зійдуться два статусні суперники — Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ

НЕДІЛЯ, 4 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ (ЛАНКАШИР).

Коли вже на самому початку професійної діяльності на чолі нового клубу твоя команда отримує дві болючі поразки від суперників відверто середньої руки, ти гарантовано отримуєш багато передчасний негативних оцінок усієї подальшої діяльності, наскільки б успішною вона в підсумку не була. До подібного виру фанатських емоцій цього сезон довелось потрапити нідерландському спеціалісту Еріку тен Гагу, який не побоявся кинути виклик долі у вигляді взяття під особисту відповідальність майбутнього англійського Манчестер Юнайтед. Брайтон (1:2) та Брентфорд (0:4) одразу ж вказали новоприбулому керманичу на непередбачуваність місцевого футболу, тож у підсумку характер "Червоних дияволів" знадобився вже в перших турах.

Макроклімат довкола Юнайтед значно покращився, коли за один тиждень їм вдалось здобути одразу дві перемоги над Ліверпулем (2:1) та Саутгемптоном (1:0), що, за умов високої щільності в турнірній таблиці, дозволило говорити про колектив із Манчестера вже не в якості одного з аутсайдерів. Стрік із трьох перемог поспіль "дияволи" оформлювали посеред уже звітного тижня в гостях у Лестера (1:0), завдяки чому, зокрема, підійшли до протистояння проти лондонського Арсенала в гарному гуморі. Додатковий стимул команді надавало й 100-мільйоннє придбання бразильського форварда Антоні, що тільки підкреслило довіру власників клубу в нового головного тренера.

За великим рахунком, єдине, на що потрібно було робити ставку команді тен Гага перед початком дуелі проти "канонірів", це велика вдача та бажання не зганьбитися перед власними фанатами. Футболісти Мікеля Артети вже з початку нового сезону почали демонструвати рівень власних амбіцій, і саме тому на їхньому рахунку було одразу п’ять перемог станом на момент початку звітного поєдинку. 100% результат забезпечував Арсеналу не тільки лідерську позицію в турнірній таблиці, а ще й жагу до повторення легендарного статусу "нескорених" зразка початку тисячоліття, про який говорять і досі.

Ось тільки один момент: Крістал Пелес (2:0), Лестер (4:2), Борнмут (3:0), Фулгем (2:1) та Астон Вілла (2:1) — суперники дуже непоступливі та цікаві, однак Юнайтед для футболістів Артети будуть тільки першим дійсно серйозним викликом у новому сезоні. Та ще й обом командам на наступному тижні стартувати в Лізі Європи, тож бажання потрібно буде збалансувати з власними можливостями.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 2,60, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,65. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Вільямс, Марсьяль, Пельїстрі — Ельнені, Нелсон, Партей.

Під питанням: Ван-Біссака, Шоу — Едегор, Зінченко.

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