Англія

Іспанський форвард бразильського походження може повернутися до АПЛ.

Відомий нападник Дієго Коста, який нині перебуває у статусі вільного агента, може приєднатися до Вулвергемптона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "вовки" розглядає варіант з підписання 33-річного форварда через травму, яку отримав новоспечений центрфорвард команди Саша Калайджич.

Стверджується, що Коста незабаром має прилетіти до Англії для проходження медобстеження.

Нагадаємо, що бразилець не грав в АПЛ з того часу, як залишив лондонський Челсі взимку 2018 року. У статусі вільного агента Дієго Коста перебуває з зими 2022 року після припинення співпраці з Атлетіко Мінейро.