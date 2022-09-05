Англія

"Червоні" не змогли отримати бажаного.

Ліверпуль останніми днями трансферного вікна активно працював над посиленням центральної лінії поля.

У результаті мерсисайдці посилилися півзахисником Ювентуса Артуром Мело в останні години вікна переходів.

Як повідомляє видання Calciomercato, англійський клуб спочатку не був націлений на бразильця — Ліверпуль спершу вів переговори про перехід Дениса Закарії, але не зміг оформити угоду. Футболіст перейшов до Челсі.

Нагадаємо, що футболіст перебрався до Ліверпуля на правах орендної угоди терміном на один сезон за 4,5 мільйони євро. У "червоних" є право викупу.