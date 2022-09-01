Англія

Бразилець продовжить кар'єру у мерсисайдському клубі.

Ліверпуль підпише півзахисника Ювентуса Артура, повідомляє Sky Sport Italia. Також цю інформацію підтверджує відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Йдеться про оренду бразильського півзахисника. Зазначається, що Ювентус легко розлучиться з хавбеком, оскільки придбали Леандро Паредеса.

Сьогодні Артур пройде медобстеження в Ліверпулі й буде представлений як гравець "червоних".

Нагадаємо, що Ліверпуль зазнає кадрових труднощів. У команді Клоппа травмовано багато гравців. Серед півзахисників у лазареті Тьяго, Кейта, Окслейд-Чемберлен, а також Хендерсон, який травмувався в матчі з Ньюкаслом (2:1).

Раніше інтерес до Артура виявляли Порту та Ліон.