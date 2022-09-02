Англія

Бразильський півзахисник перебрався до АПЛ.

Ліверпуль довгий час шукав посилення в середню лінію поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", новачком мерсисайдців став півзахисник Ювентуса Артур Мело.

Футболіст перебрався до Ліверпуля на правах орендної угоди терміном на один сезон.

Минулого сезону Артур провів 31 матч за "бьянконері", в яких відмітився одним асистом.

Нагадаємо, що раніше Валенсія розпочинала переговори з Ювентусом стосовно Артура, але завершити трансфер не змогла.