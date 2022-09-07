Англія

Лондонський клуб має намір запросити тренера Брайтона.

Напередодні керівники лондонського Челсі вирішили звільнити головного тренера Томаса Тухеля після невдалих матчів в АПЛ та старту у Лізі чемпіонів.

Одразу після новини про відставку німця, у ЗМІ з'явились чутки про претендентів на вакантний пост. Головний серед них — тренер Брайтона Грем Поттер.

Як стало відомо журналісту Ніколо Скірі, лондонці пропонують 47-річному британцю контракт до 2025 року з опцією продовження до 2026.

Челсі також знає, що у контракті коуча з Брайтоном є сума компенсації за його розрив, і готові заплатити необідну суму. За різними даними вона складає до 16 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Поттер починав свою тренерську кар'єру у шведському Естерсунді. Після він працював рік із Суонсі, а з 2019 очолює Брайтон.