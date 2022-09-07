Африканський захисник поповнив склад "лісників".
ФОТО НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ
07 вересня 2022, 22:22
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із Сержем Ор'є.
Івуарійський футболіст узгодив з новим клубом контракт, умови якого не розголошуються. Він став 22 новачком клубу з АПЛ.
Минулого сезону футболіст виступав за Вільярреал. Він провів 24 матчі в усіх змаганнях та допомагав команді у Лізі чемпіонів.
Він також має досвід матчів за Ланс, ПСЖ та Тулузу. У Прем'єр-лізі він чотири роки грав за Тоттенгем.