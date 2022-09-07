Англія

Африканський захисник поповнив склад "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із Сержем Ор'є.

Івуарійський футболіст узгодив з новим клубом контракт, умови якого не розголошуються. Він став 22 новачком клубу з АПЛ.

Минулого сезону футболіст виступав за Вільярреал. Він провів 24 матчі в усіх змаганнях та допомагав команді у Лізі чемпіонів.

Він також має досвід матчів за Ланс, ПСЖ та Тулузу. У Прем'єр-лізі він чотири роки грав за Тоттенгем.