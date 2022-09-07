Форвард незабаром має переїхати в Англію.
Дієго Коста, Getty Images
07 вересня 2022, 23:25
Вулвергемптон запросив вікового нападника Дієго Косту, який має замінити травмованого Сасу Каладжича.
Контракт з футболістом нещодавно погодили. Він перейде безкоштовно, адже вже певний час знаходиться без клубу.
Ніколо Скіра повідомляє, що гравець отримав дозвіл на роботу у Великобританії та без перешкод може грати за новий клуб.
Після проходження медогляду, якщо він буде вдалим, бразилець з іспанським паспротом буде представлений у Вулвз.