Англія

Форвард незабаром має переїхати в Англію.

Вулвергемптон запросив вікового нападника Дієго Косту, який має замінити травмованого Сасу Каладжича.

Контракт з футболістом нещодавно погодили. Він перейде безкоштовно, адже вже певний час знаходиться без клубу.

Ніколо Скіра повідомляє, що гравець отримав дозвіл на роботу у Великобританії та без перешкод може грати за новий клуб.

Після проходження медогляду, якщо він буде вдалим, бразилець з іспанським паспротом буде представлений у Вулвз.