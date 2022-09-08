Англія

Крім них, на нагороду претендують ще шість футболістів.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила претедентів на звання найкращого гравця АПЛ за підсумками серпня.

До претендентів увійшли вісім футболістів, два з яких є одноклубниками Олександра Зінченка по Арсеналу.

На нагороду претендують:

- воротар Нюкасла Нік Поуп — три сухі матчі та шість пропущених м'ячів

- півзахисник Арсеналу Мартін Едегор — три забиті м'ячі

- хавбек Брайтона Паскаль Гросс — три голи і два асисти

- нападник Арсеналу Габріель Жезус — три забиті м'ячі та три результативні передачі

- форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд — 10 голів та один асист

- нападник Фулгема Олександар Мітрович — шість забитих м'ячів

- форвард Лідса Родріго — чотири голи та одна гольова передача

- нападник Крістал Пелес Вільфрід Заха — чотири забиті м'ячі

Голосування за найкращого гравця місяця відбувається на офіційному сайті EA Sports. Проголосувати можна до 12 вересня.