Шостий тур цього розіграшу англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, тому саме час підбити його підсумки.

В мерсісайдському дербі Евертон та Ліверпуль голів не забивали, Манчестер Сіті досить несподівано оступився з Астон Віллою, Челсі та Тоттенгем здобули перемоги в своїх варіаціях лондонських дербі, а в головному матчі вікенду Манчестер Юнайтед переграв на Олд Траффорд лідера чемпіонату — Арсенал.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в шостому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Неймовірний Пікфорд зробив дербі Мерсісайда!

На тлі досить непереконливих виступів Евертона на старті поточного сезону Ліверпуль навіть з урахуванням усіх кадрових проблем виглядав для багатьох явним фаворитом напередодні дербі мерсісайдського дербі. Хто б міг подумати, що навіть знекровлені іриски зможуть створити серйозну опозицію такій команді Юргена Клоппа. Зрозуміло, що зараз у коментарях знайдуться ціла низка екстрасенсів, для яких "все було відомо з самого початку", але для мене навіть такий кризовий Ліверпуль мав перемагати цими вихідними на Гудісон Парк.

І варто визнати, що "червоні" б у підсумку перемогли, але субота стала днем голкіпера Евертона Джордана Пікфорда, який у важливий момент увійшов до куражу і здійснив аж вісім ефектних сейвів! На тлі цього ще були неодноразові попадання в каркас воріт, причому з обох боків, тому поняття "ненудні нулі" — це якраз про минуле дербі Мерсісайда.

Окремої уваги, звичайно, заслуговує і наш співвітчизник Віталій Міколенко, який на своєму фланзі практично весь матч не дозволяв Мохамеду Салаху виконувати свої ключові функції. Так, звісно, починаючи з 80-ї хвилини, втома українського фулбека дала про себе знати, та й сам Салах після підписання нового "жирного" контракту з Ліверпулем вже далеко не виглядає, як найкращий футболіст світу. Проте, де не змогла доопрацювати оборона Евертона — з успіхом доопрацьовував неймовірний Пікфорд. Де не міг реалізувати свої моменти Ліверпуль — там Ніл Мопе традиційно для себе нехтував можливостями забити, в черговий раз змусивши засумніватися, що він є правильним трансфером для вирішення проблеми Евертона з центрфорвардом, доки Домінік Калверт-Льюїн продовжує перебувати у лазареті.

Глядачі на Гудісон Парк також могли стати свідками того, як їхній принциповий суперник дограє матч у меншості, але головний арбітр Ентоні Тейлор відверто пошкодував Вірджила ван Дейка після його фолу прямою ногою на 76-й хвилині (або взагалі ніколи не трактував подібне як червону картку, чим був би задоволений Михайло Мудрик, якщо згадувати останній матч Руха проти Шахтаря в рамках УПЛ). Як би там не було, Ліверпуль продовжує втрачати очки з тих самих причин, що й у минулих матчах. "Миролюбному" Евертону ж настав час здобувати перемоги, оскільки на нічиїх далеко не заїдеш.

Евертон — Ліверпуль 0:0

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Девіс (Гує, 61), Онана, Івобі — Гордон (Макніл, 82), Грей — Мопе.

Ліверпуль: Аліссон — Цімікас (Робертсон, 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Мілнер, 59) — Карвалью (Фірміно, 46), Фабіньо, Елліотт (Елліотт, 80) — Діас, Салах — Нуньєс (Жота, 80).

Попередження: Онана, Ван Дейк, Фабіньо, Пікфорд

Вест Гем намагався, але VAR з арбітрами — проти

Вест Гем зразка минулих сезонів ми пам'ятаємо як досить везучу команду, яка по ходу матчів могла весь матч відсиджуватися в обороні, а потім умовний Масуаку приносив "молотобійцям" перемогу над Челсі "корявим" ударом-навісом, який у результаті ставав справжнім шедевром (15-й тур минулого сезону АПЛ). Зараз же підопічні Девіда Моєса недобирають очок багато в чому через відсутність цього везіння, що ми спостерігали в новому сезоні і проти Ноттінгем Форест (поразка при безлічі нереалізованих крутих моментів), і нічия в минулому поєдинку з Тоттенгемом (цей матч ми розбирали в огляді п'ятого туру АПЛ).

За підсумками минулої зустрічі з Челсі я також ризикну заявити, що Вест Гем зазнав поразки багато в чому через невдачу, яка мала місце на тлі проблем команди Томаса Тухеля з побудовою позиційної атаки і гри в обороні при стандартних положеннях. Переломити хід протистояння для Челсі, у свою чергу, допомогла головна сила Тухеля – це круті вінгбеки. Після виходу на заміну у другому таймі Бен Чілвелл відзначився дійсно гарним голом з гострого кута, а потім записав на свій рахунок асист. Автор цього матеріалу досі сумнівається, що до символічної збірної шостого туру на лівий фланг поставив саме нашого Миколенка, а не Чілвелла. Пропоную списати на те, що англієць провів на полі небагато часу, тоді як українець відпрацював проти фізично сильного Ліверпуля весь матч.

Але у Вест Гема також міг з'явитися свій аналогічний герой, який вийшов на заміну під завісу протистояння. І ім'я його — Максвелл Корне, який переїхав на Лондон Стедіум з Бернлі цього літа. Івуарійський вінгер після появи на полі в одному моменті спочатку влучив у штанку, а в другому ще й зміг забити... Забив, але гол не зарахували через, нібито, фол з боку Джаррода Боуена на Едуарі Менді в той момент, коли англієць перестрибував через камерунського голкіпера і злегка його зачепив ногою.

Моя думка — такі голи потрібно зараховувати, що і зробив спочатку Ендрю Медлі, поки з ним не вийшов на зв'язок помічник VAR. Я чудово розумію, що собою представляє сучасний футбол, але тут головна проблема, що з року в рік не спостерігається в рішеннях арбітрів якоїсь послідовності. У кожного свої трактування епізодів. І ні, це не стосується лише Челсі — Майкл Антоніо, який став автором єдиного голу у складі Вест Гема, також спокійно в цьому матчі міг заробляти червону картку та піти з роботи раніше. Але це, як і чудовий гол Корне, вже не має жодного значення.

Челсі – Вест Гем 2:1

Голи: Чілвелл, 76, Хаверц, 88 — Антоніо, 62.

Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі, Фофана, Кукурелья (Чілвелл, 72), Ковачич (Гаверц, 72), Лофтус-Чік (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Пулішич (Маунт, 60) Стерлінг.

Вест Гем: Фабіанські, Цоуфал, Зума, Керер, Емерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 86), Лукас Пакета (Огбонна, 83), Антоніо (Бенрахма, 74), Боуен.

Попередження: Лофтус-Чік, Кукурелья, Джеймс, Антоніо, Керер, Гаверц

Джеррард лишається (поки) та рішення арбітра рівня Печерського суду

Як ви можете помітити, у минулому турі була величезна кількість питань до суддівства, причому за збігом обставин припали вони практично на всі головні матчі. Закріпимо наш тривалий спіч невдоволення роботою англійських суддів, що вже рік у рік стало деякою традицією, поєдинком Астон Вілли проти Манчестер Сіті.

В ігровому плані зрозуміло, що команда Хосепа Гвардіоли, як завжди, виступила з позиції фаворита, повністю контролювала м'яч і змушувала суперника оборонятися більшу частину часу. У той же час у "містян" не все вийшло з реалізацією, що в результаті позначилося на результаті разом з декількома сейвами Емі Мартінеса, що врятували Астон Віллу від поразки, а Стівена Джеррарда — від ймовірного звільнення.

При цьому майже всім запам'ятався більше не виступ обох команд, а ще одна дурість з боку бригади суддів. Під час активної фази атаки Астон Вілли боковий суддя підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд у Філіппе Коутіньо, який в підсумку завдав точного удару у верхній кут воріт Едерсона. Проблема в тому, що бразилець вдарив хоч і влучно, але вже після свистка...

Чи пограбували в цьому моменті Коутіньо? Я б так не сказав – гола фактично не було, бо удар стався вже після свистка Саймона Гупера. Тут проблема в тому, що головний рефері не дав дограти епізод до кінця, як зараз рекомендують робити суддям з появою системи VAR, а поспішив свиснути за сигналом свого помічника. Тепер Гупера і заслужено критикують, оскільки жодного офсайду там у підсумку не виявилося. В минулій кампаній в подібній ситуації вже опинявся Джонатан Мосс, але віз і нині там. Прям як з нашою судовою реформою, чи не так?

Астон Вілла — Ман Сіті — 1:1

Голи: Бейлі, 75 — Голанд, 51

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Янг, 27), Конса, Мінгз, Дінь — Ремзі, Камара, Макгінн (Коутінью, 65), Дуглас Луїс, Воткінз, Бейлі (Буендіа, 90+1)

Ман Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 80), Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Голанд

Попередження: Кеш; Дінь

Анбітен скасовується: Манчестер Юнайтед завдав Арсеналу першої поразки в сезоні

Бачив на просторах соціальних мереж жарти деяких уболівальників на кшталт: "Нарешті старий добрий Арсенал повернувся!" Словосполучення "старий добрий", ясна річ, мало саркастичний контекс, а не посилання на непорожний склад "канонірів" при Арсені Венгері. Здебільшого авторами цих жартів були вболівальники інших команд, адже "каноніри" незвично навіть для самих себе цього разу стартували в чемпіонаті з п'яти перемог поспіль, а тут зазнали першої поразки від принципового суперника в особі Манчестер Юнайтед, який сам нещодавно "відлітав" від Брентфорда з рахунком 0:4.

На початку поєдинку "червоні дияволи" змусили гравців Арсеналу приміряти на себе незвичну роль — зазвичай "каноніри" з перших хвилин мчать забити швидкий гол, але цього разу першим номером виступили манкуніанці. Згодом підопічні Мікеля Артети впоралися з цим натиском з боку атакуючої лінії суперника, в якій дуже потішила своїм креативом взаємосвято Бруну Фернандеша та Крістіана Еріксена. Арсенал навіть повів у рахунку, але гол скасували через фол Мартіна Едегора на своїй половині поля. Порушення правил було, але в цей момент уболівальники Челсі можуть згадати два забиті м'ячі Тоттенгема в їхньому очному протистоянні, які зарахували, незважаючи на фоли в обох моментах.

Після скасування голу Мартінеллі, здається, молодий колектив Артети дещо здав саме психологічно, а не в ігровому плані, бо гол Антоні в його дебюті в АПЛ з'явився раптово із зони відповідальності Олександра Зінченка, без серйозних для цього передумов. Було видно, що українець не готовий на 100% після пошкодження, проте саме йому Артета довірив місце в складі, а не Кірану Тірні. Згодом команда забула про скасований гол після перерви і в другому таймі змусила Юнайтед оборонятися величезними силами, але таке тотальне домінування зіграло з Арсеналом злий жарт. Вибудовувати настільки високу лінію оборони проти "червоних дияволів", які мають у своєму розпорядженні швидконогих гравців атаки на кшталт Маркуса Рашфорда, виглядало надто самовпевненим рішенням.

Саме за рахунок швидких контратак МЮ повернув перевагу в рахунку і здобув важливу для себе перемогу. В оборонній фазі ключову роль відіграла персональна опіка Габріела Жезуса, на якому "червоні дияволи" порушили правила аж вісім разів — поки що рекорд цього сезону АПЛ! Мікель Артета, у свою чергу, може бути задоволений грою своєї команди загалом, але не може бути задоволений підсумковим результатом. Також іспанець може бути задоволений тим, що у першому таймі Самбі Локонга не заробив червону за фол прямою ногою на Фернандеші. Травми Партея та Ельнені і без того не могли пройти безвісти, а у разі дискваліфікації бельгійця Арсенал цілком реально міг би почати іншу серію, але вже поразок.

Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:1

Голи: Антоні, 35, Рашфорд, 65, 75 — Сака, 60



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес (Магвайр, 80), Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні (Роналду, 58), Фернандеш, Санчо (Фред, 67) — Рашфорд (Каземіро, 80).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 80), Саліба, Габріель, Зінченко (Нкетіа, 74) — Локонга (Вієйра, 73), Джака — Сака, Едегор (Сміт-Роу, 73), Мартінеллі — Габріел Жезус.



Попередження: Магвайр, Мактоміней, Еріксен — Саліба, Сака.