Англія

У клубі вважають, що Грем Поттер — найкращий варіант на даний момент.

Стало відомо, чому Челсі вирішив призначити Грема Поттера, а не Маурісіо Почеттіно на посаду тренера.

Як пише The Times, власники лондонського клубу були готові поспілкуватися з екс-тренером ПСЖ та Тоттенгема, проте аргентинець уже знав, що Челсі очолить Поттер.

"Синім" дуже подобається Почеттіно, але у клубі сумніваються, що тренер здатний боротися за трофеї на найвищому рівні після поразки у фіналі Ліги чемпіонів-2019 із Тоттенгемом.

Ключову роль при виборі відіграли цінності Поттера — його погляди привернули керівництво Челсі.