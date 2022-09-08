Англія

Угода із 47-річним фахівцем розрахована на п'ять років.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Грем Поттер.

Угода з 47-річним англійцем розрахована на п'ять років.

Раніше Поттер очолював Брайтон, керуючи командою із травня 2019 року.

На чолі "синіх" Поттер замінить Томаса Тухеля, з яким було розірвано контракт після поразки загребському Динамо у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Він працював із "синіми" з січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі, крім компенсації Тухелю, доведеться заплатити Брайтону за дострокове розірвання контракту з Поттером. "Сині" мали заплатити близько 16 мільйонів фунтів стерлінгів.