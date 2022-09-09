Англія

Клуби англійської першості вшанують пам'ять Єлизавети ІІ, яка напередодні залишила наш світ.

Королева Великої Британії Єлизавета II пішла з життя 8 вересня 2022 року, що вплинуло на майбутні події спортивної сфери в Сполученому Королівстві.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно оголосила, що на знак поваги до Єлизавети II клуби та керівництво чемпіонату ухвалили спільне рішення перенесли матчі сьомого туру, які мали відбутися у суботу, неділю та понеділок.

"Сьогодні вранці на зустрічі клуби Прем'єр-ліги вшанували пам'ять Її Величності Королеви Єлизавети II. Щоб вшанувати її незвичайне життя та внесок у націю, а також на знак поваги, матчі раунду Прем'єр-ліги, які мали відбутися на цих вихідних, будуть перенесені, включаючи вечірню гру понеділка.

Річард Мастерс, виконавчий директор Прем'єр-ліги, сказав: "Ми та наші клуби хотіли б віддати належне її величності за довге та непохитне служіння нашій країні. Як наш монарх, який керував найдовше в історії, вона була джерелом натхнення та залишила неймовірну спадщину після відданого життя.

Це надзвичайно сумний час не лише для нації, але й для мільйонів людей у ​​всьому світі, які захоплювалися нею, і ми разом з усіма оплакуємо її смерть".

Подальші оновлення щодо матчів Прем’єр-ліги під час трауру будуть надані згодом", — сказано в офіційній заяві на сайті Прем'єр ліги.

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