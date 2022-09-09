Англія

Кіпер буде грати у оренді на батьківщині.

Воротар Манчестер Юнайтед Матей Коварж, який рахувався четвертим на своїй позиції, поїхав у оренду.

Про перехід на правах оренди 22-річного кіпера оголосила празька Спарта. До цього він підписав новий контракт із МЮ до літа 2025 року.

Коварж був серед гравців молодіжної збірної Чехії до виповнення 22 років. Він грав за молодіжні команди Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2020/21 чеський воротар віддавався в оренду Свіндон Таун (18 матчів), а минулий сезон провів у оренді в Бертоні (7 матчів).