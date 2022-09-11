Англія

Манчестер Юнайтед символічно заплатив за гравця 100 млн євро.

Англійський Манчестер Юнайтед наприкінці літньої трансферної кампанії здійснив гучне придбання нападника амстердамського Аяксу Антоні, заплативши за бразильського виконавця 100 млн євро.

22-річний виконавець уже забиває в футболці "Червоних дияволів", а тим часом статистичні портали дізнались, що новачок Юнайтед уже точно заніс власне ім’я до історії англійської першості, бо з моменту утворення АПЛ у 1992 році він став 100 представником країни, які переїхали виступати до англійського чемпіонату.

Першим бразильцем у цій лізі був Ісайс Соарес, якого придбав свого часу Ковентрі Сіті в сезоні-1995/96, а вже впродовж наступних 27 років до нього долучились 99 інших представників Бразилії.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно одноосібно утримує першість серед співгромадян у показниках кількості забитих м’ячів та гольових передач — 74 голи та 49 пасів за 236 ігор.

Найбільше матчів зіграв колишній півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо — 264.

Більше за інших "сухих" зустрічей у голкіпера Манчестер Сіті Едерсона — 94 з 188 матчів, хоча воротар Ліверпуля Аліссон — єдиний, кому на цій позиції вдавалось забивати гол.

Найбільше користуються послугами бразильців лондонський Челсі та Манчестер Сіті — по 13.

Антоні при цьому також став і найдорожчим придбанням представників АПЛ — 100 млн євро, тоді як Філіппе Коутіньо досі є найдорожчим продажем завдяки трансферу з Ліверпуля до Барселони в 2018 році (162,24 млн євро).