Манчестер Юнайтед символічно заплатив за гравця 100 млн євро.
Антоні, Getty Images
11 вересня 2022, 08:45
Англійський Манчестер Юнайтед наприкінці літньої трансферної кампанії здійснив гучне придбання нападника амстердамського Аяксу Антоні, заплативши за бразильського виконавця 100 млн євро.
22-річний виконавець уже забиває в футболці "Червоних дияволів", а тим часом статистичні портали дізнались, що новачок Юнайтед уже точно заніс власне ім’я до історії англійської першості, бо з моменту утворення АПЛ у 1992 році він став 100 представником країни, які переїхали виступати до англійського чемпіонату.
Першим бразильцем у цій лізі був Ісайс Соарес, якого придбав свого часу Ковентрі Сіті в сезоні-1995/96, а вже впродовж наступних 27 років до нього долучились 99 інших представників Бразилії.
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно одноосібно утримує першість серед співгромадян у показниках кількості забитих м’ячів та гольових передач — 74 голи та 49 пасів за 236 ігор.
Найбільше матчів зіграв колишній півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо — 264.
Більше за інших "сухих" зустрічей у голкіпера Манчестер Сіті Едерсона — 94 з 188 матчів, хоча воротар Ліверпуля Аліссон — єдиний, кому на цій позиції вдавалось забивати гол.
Найбільше користуються послугами бразильців лондонський Челсі та Манчестер Сіті — по 13.
Антоні при цьому також став і найдорожчим придбанням представників АПЛ — 100 млн євро, тоді як Філіппе Коутіньо досі є найдорожчим продажем завдяки трансферу з Ліверпуля до Барселони в 2018 році (162,24 млн євро).