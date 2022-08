Антоні переходить до Манчестера Юнайтеда, повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".

Сума угоди складе 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів передбачені як бонуси.

Найближчим часом бразилець пройде медогляд та підпише контракт із МЮ – до 2027 року з можливістю продовження.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC