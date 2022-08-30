Англія

Бразильський футболіст продовжить кар'єру на Олд Траффорд.

Антоні переходить до Манчестера Юнайтеда, повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".

Сума угоди складе 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів передбачені як бонуси.

Найближчим часом бразилець пройде медогляд та підпише контракт із МЮ – до 2027 року з можливістю продовження.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

За Аякс Антоні виступав із 2020 року. Загалом він провів за клуб 82 матчі та забив 24 голи.

За 2 матчі у нинішньому розіграші чемпіонату Нідерландів у нього 1 гол та 2 результативні паси.