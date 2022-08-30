Бразильський футболіст продовжить кар'єру на Олд Траффорд.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
30 серпня 2022, 15:28
Антоні переходить до Манчестера Юнайтеда, повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".
Сума угоди складе 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів передбачені як бонуси.
Найближчим часом бразилець пройде медогляд та підпише контракт із МЮ – до 2027 року з можливістю продовження.
За Аякс Антоні виступав із 2020 року. Загалом він провів за клуб 82 матчі та забив 24 голи.
За 2 матчі у нинішньому розіграші чемпіонату Нідерландів у нього 1 гол та 2 результативні паси.