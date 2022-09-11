Англія

Колишній керманич "чайок" у результаті очолив лондонський клуб після звільнення Томаса Тухеля.

Напередодні лондонський Челсі оголосив про призначення вже колишнього керманича Брайтона Грема Поттера на посаду головного тренера першої команди "синіх".

Цікаво, що саме англійський фахівець став ключовим фактором у переході в останній день трансферного вікна атакуючого півзахисника Біллі Гілмора з Челсі до Брайтона.

Як повідомляє журналіст Алан Ніксон, 21-річний шотландець зважився на цей перехід через футбольну філософію Поттера та стиль гри його команди.

Тепер англієць працюватиме головним тренером у колишньому клубі Гілмора, за трансфер якого наприкінці літа Брайтон заплатив 10,4 мільйона євро.