Колишній керманич "чайок" у результаті очолив лондонський клуб після звільнення Томаса Тухеля.
Біллі Гілмор, getty images
11 вересня 2022, 14:53
Напередодні лондонський Челсі оголосив про призначення вже колишнього керманича Брайтона Грема Поттера на посаду головного тренера першої команди "синіх".
Цікаво, що саме англійський фахівець став ключовим фактором у переході в останній день трансферного вікна атакуючого півзахисника Біллі Гілмора з Челсі до Брайтона.
Як повідомляє журналіст Алан Ніксон, 21-річний шотландець зважився на цей перехід через футбольну філософію Поттера та стиль гри його команди.
Тепер англієць працюватиме головним тренером у колишньому клубі Гілмора, за трансфер якого наприкінці літа Брайтон заплатив 10,4 мільйона євро.