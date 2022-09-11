Англія

Німецький фахівець розповів про звільнення з Челсі.

Челсі вирішив звільнити Томаса Тухеля 7 вересня та на його місце призначити Грема Поттера. Відхід із лондонської команди вперше прокоментував німецький фахівець.

"Це одна з найважчих заяв, які мені колись доводилося писати, і я сподівався, що мені не доведеться робити це ще багато років. Я спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця.

Це клуб, де я почував себе як удома – як у професійному, так і в особистому плані. Велике спасибі всьому персоналу, гравцям та вболівальникам за те, що з самого початку привітно прийняли мене", — написав Тухель на своїй сторінці у Twitter.

Разом із Челсі Тухель виграв Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу.