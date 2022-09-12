31-річний футболіст може залишити "синіх" після завершення сезону.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
12 вересня 2022, 11:24
Челсі ніяк не вдається погодити новий контракт із Нголо Канте, повідомляє Athletic.
За інформацією джерела, нове керівництво "синіх" у серпні усно запропонувало Нголо новий контракт за схемою "2+1". В даний момент хавбек не згоден на цей варіант, тому що хотів би підписати тривалішу угоду.
31-річний француз залишить клуб на правах вільного агента наступного літа, якщо прогрес у переговорах не буде досягнутий.
Канте грає за Челсі з 2016 року. З клубом він вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу.
Цього сезону Канте провів на полі лише дві гри (175 хвилин у сумі) через травми.