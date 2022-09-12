Англія

31-річний футболіст може залишити "синіх" після завершення сезону.

Челсі ніяк не вдається погодити новий контракт із Нголо Канте, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, нове керівництво "синіх" у серпні усно запропонувало Нголо новий контракт за схемою "2+1". В даний момент хавбек не згоден на цей варіант, тому що хотів би підписати тривалішу угоду.

31-річний француз залишить клуб на правах вільного агента наступного літа, якщо прогрес у переговорах не буде досягнутий.

Канте грає за Челсі з 2016 року. З клубом він вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Канте провів на полі лише дві гри (175 хвилин у сумі) через травми.