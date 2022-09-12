Англія

Англійський фахівець дав перше інтерв'ю як головний тренер "синіх".

На посаді головного тренера Грем Поттер замінив Томаса Тухеля, якого було звільнено за останні невдачі, а також, за чутками, мав розбіжності з керівництвом Челсі.

"Вважаю, що це початок дуже захоплюючого періоду. У клубу нові власники, які дуже мене вразили. Насамперед – як люди. Мені сподобався їхній погляд на клуб і те, чого вони хочуть.

Звісно, ​​історія клубу говорить сама за себе, але ми спробуємо написати її по-своєму.

Це крок вперед для моєї кар'єри. Я чудово провів час у Швеції, а потім повернувся до Англії, де також отримав неймовірний досвід.

У Челсі великі традиції та чудова історія. Варто лише пройтися базою і подивитися на фотографії, трофеї та імена. Це неймовірно.

Можливість стати частиною всього цього – це велика честь для мене", — сказав Поттер в інтерв'ю офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, що 47-річний фахівець підписав угоду на п'ять років із лондонською командою.