Англійський фахівець дав перше інтерв'ю як головний тренер "синіх".
Грем Поттер, ФК Челсі
12 вересня 2022, 13:25
На посаді головного тренера Грем Поттер замінив Томаса Тухеля, якого було звільнено за останні невдачі, а також, за чутками, мав розбіжності з керівництвом Челсі.
"Вважаю, що це початок дуже захоплюючого періоду. У клубу нові власники, які дуже мене вразили. Насамперед – як люди. Мені сподобався їхній погляд на клуб і те, чого вони хочуть.
Звісно, історія клубу говорить сама за себе, але ми спробуємо написати її по-своєму.
Це крок вперед для моєї кар'єри. Я чудово провів час у Швеції, а потім повернувся до Англії, де також отримав неймовірний досвід.
У Челсі великі традиції та чудова історія. Варто лише пройтися базою і подивитися на фотографії, трофеї та імена. Це неймовірно.
Можливість стати частиною всього цього – це велика честь для мене", — сказав Поттер в інтерв'ю офіційному сайту Челсі.
Нагадаємо, що 47-річний фахівець підписав угоду на п'ять років із лондонською командою.