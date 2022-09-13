Англія

Бразильський форвард повернувся до АПЛ та дав розгорнуте інтерв'ю.

Новачок Вулвергемптона Дієго Коста дав інтерв'ю порталу Marca, де поділився думками про Атлетіко та розповів про презентацію у Англії.

"Це клуб дуже хорошого рівня з хорошими гравцями, які знають, як грати у футбол. Окрім того, тут є багато португальців, що також полегшить процес адаптації.

АПЛ — це чемпіонат, з яким мене багато чого пов'язує, він завжди мені подобався і я стежив за ним. Мені подобалося грати у Мадриді, хоч я й почувався там знеохоченим, але це також й додатково мотивувало та запалювало вогонь всередині мене.

Я дійсно багато думав, чи буду я фізично та психічно готовий до цього нового виклику. Мені знадобиться два або три тижні, щоб повернутися у форму, але це є нормально.

Бруно Лаже — чудовий менеджер. Він розмовляв з деякими з моїх колишніх одноклубників, але був дуже спокійним, що дуже важливо для гравця. Хтось може сказати "Дієго Коста такий", проте якщо тренер знайшов час, щоб пізнати вас як гравця, який довіряє — це круто".

Також гравець розповів про оригінальну презентацію у Вулвз та цілях на цей сезон.

"Я був наляканий до смерті. Тримаючи ланцюг я постійно думав: "А що, як вовк зараз стрибне на мене?" Під час зйомки дресирувальниця ще й подала їм певну команду, але вони ніяк не відреагували, що також додатково змусило вважати, що мені настав кінець. Проте це був цікавий досвід.

Чого ви можете очікувати від мене у новому сезоні, то це самовідданності, волі, дисципліни та цілей, і саме це я буду намагатися привнести у команду, щоб подякувати за підтримку та довіру.

Я дуже вдячний всім тим, хто довіряє мені навіть не зважаючи на мій бекграунд.

Це непростий виклик для мене, бо АПЛ дуже вимоглива ліга. Втім, я готовий спробувати та прийняти цей виклик".