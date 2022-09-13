Англія

Тодд Болі висловився про звільнення німецького фахівця.

Після мінімальної поразки від загребського Динамо у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів керівництво Челсі звільнило Томаса Тухеля з посади головного тренера першої команди.

Новий власник лондонського клубу Тодд Болі назвав причину, чому боси "синіх" ухвалили таке радикальне рішення.

"Тухель надзвичайно талановитий і досяг великого успіху. Наше бачення на майбутнє клубу полягало в тому, щоб знайти менеджера, який хотів би з нами співпрацювати.

Але ми не були впевнені, що Томас розділяв наше бачення. У нас не було спільного бачення на майбутнє клубу", — цитує слова Тодда Болі журналіст Фабриціо Романо з посиланням на SALT.

Нагадаємо, що новим тренером Челсі став Грем Поттер, який раніше очолював Брайтон. Перший матч англійського фахівця на новій посаді відбудеться 14 вересня проти Зальцбурга у рамках Ліги чемпіонів.