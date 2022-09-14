Англія

Українського вінгера пов'язували з інтересом з боку Арсеналу, Брентфорда та Евертона.

Талановитий вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував чутки про можливий переїзд до англійської Прем'єр-ліги у найближчому майбутньому.

"Кожен хлопець мріє потрапити до АПЛ. Це топ-чемпіонат... Але зараз усілякі чутки залишилися осторонь. Я зосереджений на виступах за Шахтар, а вже взимку побачимо, що трапиться.

Було багато розмов про трансфер та клуби, які хотіли б мене підписати", — цитує слова Мудрика журналіст Фабриціо Романо з посиланням на CBS Sports.

Нагадаємо, серед англійських клубів улітку до Михайла Мудрика виявляли інтерес лондонський Арсенал, Евертон та Брентфорд.

За українського вінгера пропонували 35 мільйонів євро, проте ця сума не влаштувала Шахтар.