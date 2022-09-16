Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійський футбол повертається на наші телеекрани після вимушеної та незапланованої паузи, пов'язаної зі смертю Королеви Єлизавети II, але при цьому восьмий тур цього вікенду також не буде у "повному складі".

Так, у ці вихідні ми не побачимо ні зустріч Брайтона з Крістал Пелес, ні дербі Роз, ні головний поєдинок туру між Челсі та Ліверпулем.

Незважаючи на це, АПЛ все одно не обділить нас досить інтригуючими матчами. Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні протистояння у нашому традиційному анонсі.

ВУЛВЕРГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СУБОТА, 17 ВЕРЕСНЯ, 14:30. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Досить посередньо розпочавши сезон з погляду результатів, Вулвергемптон в останніх матчах почав набирати очки, але поки в активі команди Бруну Лаже лише одна перемога і безліч нічийних результатів на тлі з нерезультативними виступами. Ще за Нуну Ешпіріту Санту "вовки" мали репутацію команди, яка вміє "сушити" свої поєдинки. Ось тільки гравці Вулвергемптона як мало пропускають, так і в той же час, як і раніше, дуже мало забивають. Статистика в даному випадку досить показова і не менш цікава: 6 матчів, 6 набраних очок, 3 голи та 4 пропущені м'ячі. Хто знає, можливо, ймовірне повернення Рауля Хіменеса після травми додасть "вовкам" пунктів у завершальній фазі. Та й на Дієго Косту буде цікаво знову подивитися в АПЛ, якщо він, звичайно, встигне отримати дозвіл на роботу в Великій Британії.

А ось у кого наразі немає жодних проблем із завершенням моментів, так це у чинного чемпіона Англії. У шести поєдинках цього сезону АПЛ Манчестер Сіті забив аж 20 м'ячів, що поки є найкращим показником серед усіх команд чемпіонату — у найближчих переслідувачів в цьому аспекті, Ліверпуля та Брентфорда, на п'ять голів менше. І зовсім не дивно, що форварда "містян" Ерлінга Голанда офіційно визнали найкращим гравцем серпня у Прем'єр-лізі. З тих 20 голів норвежець записав на свій рахунок рівно половину! Чи зможе найкраща атака ліги продовжити в тому ж дусі проти кращої оборони англійської першості? Чи все-таки організовані та непоступливі "вовки" зможуть стримати "норвезького звіра" та компанію? Ці два питання стануть головними у майбутньому матчі Манчестер Сіті та Вулвергемптона.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,34, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 9,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,58.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінс, Кілман, Аїт-Нурі — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Гедеш, Хіменес, Нету

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Стоунз, Діаш, Гомес — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Б. Сілва, Голанд, Фоден

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич — Менді

Під питанням: Дієго Коста — Вокер, Лапорт

прогноз 0:1

ТОТТЕНГЕМ — ЛЕСТЕР

СУБОТА, 17 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ХОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Посеред тижня Тоттенгем провів дуже складний і енерговитратний поєдинок проти лісабонського Спортінгу в груповому етапі Ліги чемпіонів, який завершився не на користь підопічних Антоніо Конте. Два голи від португальців на останніх хвилинах єврокубкової зустрічі вилилися в підсумкову поразку "шпор". Враховуючи те, скільки сил витратили гравці Тоттенгема проти Спортінгу, зараз лондонці можуть бути цілком задоволені, що цими вихідними їх суперником стане саме Лестер Сіті.

Колектив Брендана Роджерса переживає ненайкращі часи з низки причин, головна з яких, звісно, ​​- це літня трансферна кампанія, спрямована винятково на послаблення складу. Як підсумок, у півфіналіста минулого сезону Ліги конференцій зараз в активі лише одне набране очко у шести матчах та закономірне останнє місце у таблиці. І якщо стосовно Тоттенгема вище ми говорили про везіння, то тренерському штабу Лестера радіти немає чому, оскільки зараз кожна наступна невдача може виявитися останньої для Брендана Роджерса у якості керманича "лисиць".

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,5, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 7,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,49.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Доерті, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньйон — Кулушевські, Кейн, Сон

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Голл — Меддісон, Варді, Барнс

Не зіграють: Моура — Р. Перейра, Бертранд

Під питанням: ... — Прат

прогноз 2:0

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ

НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ, 14:00. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками серпня цього року Мікеля Артету очікувано визнали найкращим тренером місяця в АПЛ завдяки п'яти перемогам у п'яти стартових турах сезону. І навіть на тлі поразки у принциповому протистоянні з Манчестер Юнайтед, "каноніри" продовжують зберігати лідерство у таблиці. Але водночас перевага Арсеналу над найближчими переслідувачами мінімальна і становить лише одне очко. Також нікуди не поділися травми деяких важливих виконавців, включаючи Олександра Зінченка. Так, в той же час основний опорний півзахисник Арсеналу Томас Партей може з'явитися на полі вперше за місяць після пошкодження, але є великі сумніви, що Артета зараз ризикуватиме здоров'ям ганського хавбека.

До речі, якщо пам'ятаєте, остання поява Арсеналу на стадіоні Брентфорд Ком'юніті у першому турі минулої кампанії АПЛ завершилася доволі впевненою перемогою "бджіл". І тоді на підсумковий результат багато в чому вплинули травми та відсутність низки ключових гравців в таборі "канонірів". Проте зараз порівнювати той Арсенал і цей – не зовсім доречно. Наразі "каноніри" з матчу в матч демонструють домінуючий футбол, але навряд чи хтось зможе з упевненістю заявити, що команда Томаса Франка цього вікенду точно не створить жодних проблем лідеру таблиці.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 4,48. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,96.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Гікі, Янссон, Мі, Генрі — Єнсен, Янельт, Годдос — Мбемо, Тоні, Вісса

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Джака, Парті, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Нергорд, Канос — Ельнені, Зінченко, Нелсон, Сміт-Роу

Під питанням: Піннок — Партей, Суареш

прогноз 2:3

АСТОН ВІЛЛА — САУТГЕМПТОН

П'ЯТНИЦЯ, 16 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ХАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Завдяки нічийному результату в останньому своєму матчі з Манчестер Сіті головному тренеру Астон Вілли Стівену Джеррарду вдалося трохи реабілітуватися за провальний старт сезону. Але цього буде зовсім недостатньо, якщо той успіх бірмінгемців не знайде свого продовження у наступних поєдинках. Ось Саутгемптон цієї кампанії також перемагав Челсі і створював великі проблеми МЮ, незважаючи на підсумкову мінімальну поразку, тому гравцям Астон Вілли точно не потрібно дивитися за спину "святим", спираючись лише на одну нічию з чемпіоном Англії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Янг, Конса, Мінгз, Дінь — Дуглас Луїс, Камара, Макгінн — Бейлі, Воткінс, Ремзі

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Котчап, Салісу, Перро — Ворд-Праус, Мейтленд-Найлз, Арібо - Ельюнуссі, Че Адамс, Дженепо

прогноз 1:2

НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — ФУЛГЕМ

П'ЯТНИЦЯ, 16 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Донедавна подібне протистояння ми могли побачити лише в рамках Чемпіоншипу, але зараз оновлений Ноттінгем Форест зустрінеться з лондонським Фулгемом у рамках АПЛ. Останній очний матч "лісники" залишили за собою завдяки мінімальній перемозі, але до цього "дачники" громили Ноттінгем із непристойним рахунком 4:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Ворролл, Кук, Маккенна — Вільямс, Єтс, О'Браєн, Лоді — Гіббс-Вайт — Джеонсон, Авонії

Фулгем: Лено — Тете, Адерабійо, Рім, Кюрзава — Рід, Пальїнья, А. Перейра — Кордова-Рід, Мітрович, Кебано

прогноз 1:2

НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ

СУБОТА, 17 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Найбагатший клуб світу зіграє проти головного аутсайдера Прем'єр-ліги у восьмому турі. Зрозуміло, що "сороки" тут явні фаворити, але з урахуванням їхніх кадрових проблем і повернення Домініка Соланке в обойму Борнмута, у цій зустрічі підсумковий результат цілком реально може стати для багатьох великим сюрпризом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт — Віллок, Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Фрейзер

Борнмут: Нету — Сміт, Мефам, Келлі, Земура — Таверньє, Лерма, Кук, Крісті — Мур, Соланке

прогноз 2:0

ЕВЕРТОН — ВЕСТ ГЕМ

НЕДІЛЯ, 18 ВЕРЕСНЯ, 16:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Деякі любителі англійського футболу скажуть, що зустріч Евертона і Вест Гема теоретично може стати набагато цікавішою, ніж той самий матч Тоттенгема проти Лестера. І певною мірою вони мають рацію. Звичайно, з боку українського вболівальника через відхід Андрія Ярмоленка афіша поєдинку "ірисок" та "молотобійців" вже буде не такою цікавою, як минулого сезону. Але водночас ми продовжуємо пильно спостерігати за успіхами Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони Евертона, що змусили затьмарити навіть зіркового Мо Салаха у минулому мерсісайдському дербі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Бегович — Паттерсон, Коуді, Тарковські, Миколенко — Гана, Онана, Івобі — Грей, Мопе, Гордон

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Керер, Зума, Крессвелл, Емерсон — Райс, Соучек, Пакета — Боуен, Антоніо