Англія

Легендарний форвард Ліверпуля визначився з новим клубом і повернувся до Редінга.

Редінг на своєму офіційному сайті оголосив про повторне підписання відомого центрфорварда Енді Керролла, за якого у травні 2013 року Ліверпуль не пошкодував заплатити Ньюкаслу більше 40 мільйонів євро.

33-річний англієць уклав із клубом із Чемпіоншипу короткостроковий контракт, який буде розрахований на чотири місяці — до середини січня 2023 року. За новий "старий" клуб у Керролла буде можливість зіграти 19 матчів.

Зазначимо, що після дев'яти турів Редінг розташовується на четвертому рядку Чемпіоншипу, здобувши п'ять перемог і зазнавши чотирьох поразок.

У першій половині минулого сезону Керролл уже виступав за Редінг, провівши вісім матчів, забивши два голи та віддавши один асист.

Вже взимку цього року англійський форвард приєднався до Вест Бромвіча, за якою у другій половині минулого сезону зіграв 15 матчів у Чемпіоншипі та забив три м'ячі.