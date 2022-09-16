Англія

У стані мерсисайдців спростовують нещодавню інформацію, що фігурувала у пресі.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "пізнє" літнє підписання Ліверпуля в особі центрального півзахисника Артура Мело може вже взимку повернутися назад до туринського Ювентусу.

Причиною називалося те, що 26-річний бразилець не відповідає вимогам головного тренера "червоних" Юргена Клоппа, тому віце-чемпіон Англії, нібито, вже зараз розпочав пошуки нового центрхального хавбека.

Однак, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, у Ліверпулі всі спростовують ці чутки, зокрема й самі гравці.

За інформацією джерела, Артур продовжує плідно працювати, щоб набрати форму, а мерсисайдці, в свою чергу, не планують достроково переривати його оренду цієї зими.