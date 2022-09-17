Англія

Завершились два поєдинки АПЛ.

У рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Фулгем вирушив у гості до Ноттінгем Форрест та набрав три бали.

Астон Вілла, у свою чергу, приймала на своєму полі Саутгемптон і здобула мінімальну перемогу завдяки голу Ремзі.

Астон Вілла — Саутгемптон 1:0

Гол: Ремзі, 41

Астон Вілла: Мартінес — Янг, Мінгз, Конса, Дінь — Коутіньо (Інгз, 84), Макгінн, Камара (Дуглас Луїс, 44) — Ремзі (Дендонкер, 67), Уоткінс, Бейлі (Буендіа, 67).

Саутгемптон: Базуну — Уокер-Пітерс, Салісу, Белла-Кочап, Перро (Ларіос, 46) — Ельюнуссі (Едозі, 79), Уорд-Проуз, Діалло (Арібо, 46), Дженепо, Армстронг (Армстронг, 71) — Адамс (Мара, 71).

Ноттінгем — Фулгем 2:3

Голи: Авонії, 11, О'Браєн, 77 — Адарабійо, 54, Пальїнья, 57, Під, 60

Ноттінгем Форест: Хендерсон — Вільямс (Денніс, 88), Кук (Лінгард, 63), Болі (Уоррелл, 63), Маккенна, Лоді — Фройлер (О`Брайен, 70), Йейтс — Гіббс-Уайт, Авоній ), Джонсон.

Фулхем: Лено – Тете, Адарабіойо, Діоп, Рим – Рід, Перейра (Керні, 83), Пальїнья – Вілліан (Джеймс, 70), Декордова-Рід (Кебано, 90), Мітрович (Вінісіус, 90).