Англія

Вінгер Байєра привернув велику увагу.

Клуби англійської Прем'єр-ліги активно працюють над затвердженням нових кандидатур на підписання.

Як повідомляє 90min, п'ять представників елітного дивізіону Англії переглядали гру Мусси Діабі у матчі проти Атлетіко у Лізі чемпіонів.

Йдеться про Челсі, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Арсенал і Ньюкасл. Вінгер Байєра у тому матчі відзначився голом.

У сезоні-2021/22 Діабі провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 13 голів та 12 результативних передач.

Зазначимо, що Ньюкасл не зміг дозволити собі трансфери Ісака та Діабі в одне трансферне вікно.