Вінгер Байєра привернув велику увагу.
Мусса Діабі, getty images
17 вересня 2022, 09:59
Клуби англійської Прем'єр-ліги активно працюють над затвердженням нових кандидатур на підписання.
Як повідомляє 90min, п'ять представників елітного дивізіону Англії переглядали гру Мусси Діабі у матчі проти Атлетіко у Лізі чемпіонів.
Йдеться про Челсі, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Арсенал і Ньюкасл. Вінгер Байєра у тому матчі відзначився голом.
У сезоні-2021/22 Діабі провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 13 голів та 12 результативних передач.
Зазначимо, що Ньюкасл не зміг дозволити собі трансфери Ісака та Діабі в одне трансферне вікно.