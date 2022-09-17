Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та Манчестер Сіті.

Події восьмого туру англійської Прем'єр-ліги продовжаться суботнім протистоянням Вулвергемптона та Манчестер Сіті на Молінью.

Бруну Лаже, після перемоги над Саутгемптоном (1:0), залучив до стартового складу Гедеша на вістрі атаки.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над дортмундською Боруссією (2:1), використав із перших хвилин Рубена Діаша в центрі захисту, тоді як Гріліш розташується в трикутнику в центрі поля, а Бернарду Сілва та Фоден зіграють обабіч Голанда в атаці.

Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Нету, Гедеш, Поденсе.

Запасні: Саркіс, Москера, Семеду, Тоті, Буено, Траоре, Ронан, Кемпбелл, Хван.



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гріліш — Сілва, Голанд, Фоден.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Аке, Гюндоган, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.



Гра Вулвергемптон — Манчестер Сіті почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.