Англія

Колектив Хосепа Гвардіоли грав у більшості переважну части ігрового часу через безглузде вилучення в господарів поля.

Через смерть Королеви Великої Британії Єлизавети II сучасний календар англійської Прем’єр-ліги буде дуже важко осягнути, бо навіть після завершення тривалого трауру геть не всім командам удалось повернутись до футболу. Матчі восьмого туру національної першості були перенесені в хаотичному порядку, проте протистоянню-відкриттю суботнього ігрового дня на Молінью між Вулвергемптоном та Манчестер Сіті це не загрожувало.

Для чинного чемпіона зустріч починалась дуже вдало. Ще не встигла завершитись перша хвилина, а команда Хосепа Гвардіоли вже була попереду за підсумком прострілу де Брюйне з правого флангу, на який відгукнувся перед воротарським Джек Гріліш. Для нападника цей м’яч був дуже важливим, оскільки кількість критичних висловлювання стосовно його гри останнім часом значно збільшилась.

Вулвергемптон намагався грати у відкритий футбол на тлі невдалого старту, проте Едерсон не дозволив Гедешу блискавично відіграти пропущений м’яч, відбивши постріл із правого флангу власного штрафного в ближній кут, а вже незабаром його команда подвоїла перевагу. Голанда ніхто не встиг зупинити під час просування до штрафного з лівого флангу, а його неакцентований удар у лівий нижній кут спіймав на протиході Жозе Са.

Із двома пропущеними м’яча Вулвергемптону вже не було чого робити на футбольному полі в цьому матчі. Цією думкою повністю надихнувся Коллінз, тому на 33 хвилині стрибнув із двох ніг у пах Грілішу в необов’язковому моменті боротьби за верховий м’яч на правому фланзі, після чого Ентоні Тейлор витратив час тільки на пошук червоної картки у власній кишені.

Відставання за рахунком у два м’ячі, вилучення центрального захисника — Бруну Лаже й сам розумів, що з таким підсумком першого тайму марно сподіватись на підсумковий успіх. Однак "вовки" все ж таки зуміли знайти в собі трохи сили для того, аби розпочати з атак на чужі володіння другий тайм. Проте створити бодай повноцінний гольовий момент вони не змогли, після чого суперникам вистачило чергового прострілу де Брюйне з правого флангу та завершального пострілу в дотик від Фодена для того, аби закрити цю безперспективну для господарів гру.

У наступному турі Вулвергемптон гратиме в гостях проти лондонського Вест Гема, а на Манчестер Сіті очікує домашнє дербі проти Манчестер Юнайтед.Вулвергемптон —0:3Гріліш, 1, Голанд, 16, Фоден, 69Са — Хонні, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі (Семеду, 81) — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Нету (Кемпбелл, 86), Гедеш (Траоре, 70), Поденсе (Хван, 70).Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Канселу — де Брюйне (Альварес, 72), Родрі (Гомес, 81), Гріліш (Палмер, 77) — Сілва (Марез, 73), Голанд, Фоден (Гюндоган, 71).Попередження: Нунеш, Невеш — Родрі.