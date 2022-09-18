Англія

Тренер "лисів" розповів про ганебну поразку.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував поразку Тоттенгему з великим рахунком — 2:6.

"Протягом 73 хвилин ми були, мабуть, найкращою командою на полі, створювали моменти. А потім... Помилки в нас були... Я попросив футболістів грати сміливо, вони так і зробили. Наші два центральні захисники діяли фантастично, але наприкінці ми так хотіли відігратися, що залишили їх самих. Рахунок виглядає гіршим, ніж була гра.

Я співчуваю гравцям. Це жорстоко. Вони цього не заслужили. Вони діяли сміливо у пресингу. Ми грали добре, творили моменти.

Що я відчуваю? Розчарування. Ми забивали голи, виглядали креативно. Це помилки, які нам варті результату. Коли не виграєш матчі, впевненість може падати. Але ми маємо перерву на матч збірних, щоб відновитися. На Лестер тиск дуже сильний. Я щодня роблю свою роботу. Цілком розумію розчарування вболівальників. Я не можу ховатись від цього. Це моя відповідальність.

Що б не трапилося, дуже поважатиму власників, тому що вони надали мені велику підтримку. Рахунок не відображає хід гри, але суть у тому, що це тяжка поразка. Власники надали мені підтримку. Я співчуваю гравцям, 2:6 – це дуже жорстоко. Розумію, що шість поразок поспіль не йдуть на користь нікому. Але, гадаю, ми домінували у грі, особливо у першому таймі.

Коли забили перший гол, можливо, у гравців виникло невелике дежавю, але вони продовжували боротися та показувати свій дух", — сказав Роджерс.