Англія

Футболіст вийшов наприкінці матчу проти Брентфорда.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал не залишив шансів Бретфорду.

Окрім перемоги Арсенала сталася історична подія для всього англійського футболу. На 90+2 хвилині матчу на полі з'явився півзахисник Етан Нванері. Він став наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Англії.

Нванері — 2007 року народження. Він дебютував у віці 15 років і 181 дня. При цьому футболіст з сезону-2020/21 грає вже за команду Арсенала U-18.

Відзначимо, що Джек Вілшир був наймолодшим гравцем Арсеналу, коли він дебютував у віці 16 років і 256 днів.

А наймолодшим дебютантом до нього був Харві Елліот, який дебютував за Фулгем у віці 16 років та 30 днів.