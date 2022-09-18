Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Вест Гем та здобув мінімальну перемогу.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Ніл Мопе, який і приніс до активу "ірисок" три очки.

Огляд матчу:

Евертон - Вест Гем 1:0

Гол: Мопе, 53.

Евертон: Бегович — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерссон — Івобі, Онана, Гує — Гордон (Макніл, 76), Грей (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89).

Вест Гем: Фабіанські — Крессвелл (Емерсон, 90+3), Зума, Керер, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Корне, 62), Пакета (Бенрахма, 62), Боуен — Антоніо (Скамакка, 70).

Попередження: Коуді, Гордон, Макніл — Скамакка.