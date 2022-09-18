Відбувся черговий матч восьмого туру АПЛ.
Евертон - Вест Гем, Getty Images
18 вересня 2022, 18:16
У поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон обіграв мінімально Вест Гем з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол був забитий на 53 хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Ніл Мопе, який скористався передачею Алекса Івобі.
Зазначимо, що український захисник Віталій Миколенко провів повний поєдинок у складі "ірисок".
Після семи турів Евертон набрав сім очок і знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці АПЛ, а у Вест Гема — чотири бали та 18 рядок.
Евертон - Вест Гем 1:0
Гол: Мопе, 53.
Евертон: Бегович — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерссон — Івобі, Онана, Гує — Гордон (Макніл, 76), Грей (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89).
Вест Гем: Фабіанські — Крессвелл (Емерсон, 90+3), Зума, Керер, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Корне, 62), Пакета (Бенрахма, 62), Боуен — Антоніо (Скамакка, 70).
Попередження: Коуді, Гордон, Макніл — Скамакка.