Англія

Відбувся черговий матч восьмого туру АПЛ.

У поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон обіграв мінімально Вест Гем з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий на 53 хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Ніл Мопе, який скористався передачею Алекса Івобі.

Зазначимо, що український захисник Віталій Миколенко провів повний поєдинок у складі "ірисок".

Після семи турів Евертон набрав сім очок і знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці АПЛ, а у Вест Гема — чотири бали та 18 рядок.

Евертон - Вест Гем 1:0

Гол: Мопе, 53.

Евертон: Бегович — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерссон — Івобі, Онана, Гує — Гордон (Макніл, 76), Грей (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89).

Вест Гем: Фабіанські — Крессвелл (Емерсон, 90+3), Зума, Керер, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Корне, 62), Пакета (Бенрахма, 62), Боуен — Антоніо (Скамакка, 70).

Попередження: Коуді, Гордон, Макніл — Скамакка.