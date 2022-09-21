Бразилець планує залишитись у футболі.
Вілліан, Getty Images
21 вересня 2022, 19:55
Вінгер Фулгема Вілліан, якому вже 34 роки, думає над тим, що робити після завершення кар'єри.
"Я вже почав навчатись на футбольного агента. Це саме те, чим я хочу займатись після футболу. Процес дуже довгий, тому поки що йде досить повільно.
Поки що я не можу вивчити занадто багато та практикуватись, тому що я все ще граю. Але я вчуся, тому, коли я закінчу, я займусь цим.
Протягом своєї кар'єри и отримав достатньо досвіду, який можу взяти з собою в професію. Молодим гравцям важко, а я хочу їм допомогти. Я хочу дати свої настанови їм, пояснити, що робити в тих чи інших ситуаціях", — розповів Вілліан.
Нагадаємо, що влітку екс-вінгер Шахтаря та збірної Бразилії поповнив новачка АПЛ лондонський Фулгем, підписавши однорічний контракт.