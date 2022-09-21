Англія

Футболіст не зрозумів рішення керівництва лондонського клубу.

Захисник мадридського Реала, який ще нещодавно захищав кольори лондонського Челсі, Антоніо Рюдігер прокоментував звільнення Томаса Тухеля.

"Вони накупляли Тухелю гравців, а за кілька матчів звільняють його. Така швидкість мене, якщо чесно, здивувала. Я не зрозумів цього рішення.

День, коли його звільнили, був для мене сумним. Написав Томасу і ще раз подякував йому за все, що він для мене зробив. Він завжди був поруч, і це стосується не лише мене, а всіх гравців Челсі.

Він зробив неможливе свого часу. Він витягнув клуб з тяжкого положення на самий верх. Але ви знаєте, що у футболі таке буває. Сьогодні ти герой, а завтра – посміховисько", — сказав Рюдігер у коментарі Sport1.de.

Нагадаємо, шо з Челсі Тухель зміг виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат Світу за півтора роки.