Англія

Жахливі подробиці трагедії.

21 січня 2019 року футбольний світ зіштовхнувся зі страшною звісткою про загибель нападника Еміліано Сала, який тільки-но встиг оформити трансфер зі французького Нанта до англійського Кардіфф Сіті.

Футболіст загинув в авіатрощі, яка сталась під час перельоту на приватному літаку над Ла-Маншем, біля Нормандських островів.

Із того моменту минуло вже доволі багато часу, проте нові подробиці резонансної події й досі з’являються на сторінках провідних світових видань. Зокрема, французький пресі стали відомі подробиці діалогу між пілотом Девід Ібботсоном, який мав виконувати перевезення Сала до Англії та його другом напередодні аварії.

"Я маю доставити футболіста до Кардіффа. Вони довірили мені місію посадити його в небезпечний літак. Зазвичай у мене між сидіннями лежить рятувальний жилет, але завтра я його одягну. У цьому немає сумнівів.

Я прилетів до аеропорту Нант-Атлантік на цьому літаку, проте, коли сідав на смугу, подумав: "Що з ним не так?". Ліва педаль гальм не працювала. Я перевірив свої налаштування, усе було добре, літак все ще міг летіти, але це привернуло мою увагу. Цей літак повинен повернутися в ангар для ремонту", — заявив пілот у діалозі зі своїм другом напередодні катастрофи.

У остаточному звіті Британського бюро з розслідування авіаційних подій, опублікованому в березні 2020 року, зазначено, що тіло Ібботсона так і не було знайдено, а наявність чадного газу в кабіні після вихлопу двигуна вважається основною причиною його передбачуваної смерті. Труп Сала був знайдений серед уламків літака.

Після інциденту Девід Гендерсон, який доручив Ібботсону супроводжувати гравця, був засуджений до 18 місяців ув'язнення за транспортування гравця без належного дозволу, оскільки він знав, що Ібботсон не відповідає кваліфікації для цього завдання.